Tielt praat met buurgemeente over bouw nieuw zwembad

TieltTielt is volop aan het praten met buurgemeenten over de bouw van een nieuw zwembad. Grootste kanshebber voor een samenwerking lijkt Meulebeke, zo bleek tijdens de gemeenteraad van donderdag. Ondertussen loopt het onderzoek naar het betonrot in de kuip van het Tieltse zwembad verder.

Of de levensduur van het Tieltse zwembad al dan niet nog wat gerekt kan worden zal volgens sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) binnenkort duidelijk worden. “De offerte voor het verwijderen van de buitenste laag aan de diepste kant van de kuip is binnen”, reageerde ze op een vraag van oppositieraadslid Joris Tack (N-VA/Open Vld). “Die offerte hebben we doorgestuurd naar het Gentse studiebureau. Wellicht rond de herfstvakantie zouden die werken, die zo'n drie weken zullen duren, starten. Pas nadat we zicht hebben op de achterliggende structuur zullen we weten in hoeverre de levensduur nog wat verlengd kan worden. Maar sowieso is het binnen afzienbare tijd ten dode opgeschreven. Dat weten we allemaal.”

Geduld

Tack informeerde ook naar de visie van de stad op het zwembad op langere termijn. Het staat zo goed als vast dat Tielt niet van plan is om op eigen houtje een nieuw zwembad - toch al snel een investering van 12 miljoen euro - te bekostigen. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bleef op de vlakte. “Verschillende pistes werden en worden bekeken. We praten met andere gemeenten over een samenwerking en ook over de inplanting van het nieuwe zwembad wordt nagedacht. Maar het is nog te vroeg om hier al concrete uitspraken over te doen. We vragen nog eventjes geduld.”

Op de grens?

Bij Simon Bekaert (Vooruit) hoorden we een ander geluid. “In Meulebeke lijkt men er al van uit te gaan dat het nieuwe zwembad op de grens tussen Meulebeke en Tielt komt, zowat ter hoogte van de Supra Bazar op de Meulebeeksesteenweg. Al zou dat nefast zijn voor de Tieltenaars. Niet alleen ligt het een flink stuk buiten het centrum, er is ook geen veilig fietspad. Liever zien we een samenwerking zoals van Wielsbeke, Oostrozebeke en Dentergem.” Die laatste twee gemeenten betaalden mee voor het zwembad, dat weliswaar in het centrum van Wielsbeke ligt.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.