Tielt huldigt verdienstelijke sporters

Oostrozebeke Björn kiest voor carrières­witch en opent gitaarwin­kel: “Van ukelele tot metalgi­taar”

Vroeger tekende Björn Van Moorleghem plannen voor huizen, nu mag hij elke dag genieten van de gestroomlijnde vormen van de ruim honderd gitaren in zijn gloednieuwe zaak Guitars Only. Die opent op vrijdag 1 april de deuren in de Kerkstraat.

31 maart