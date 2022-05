Tielt gaat actiever zoeken naar potentiële fusiepartners: “Vrees voor donutconstructie met Tielt als een gat in het midden”

Lees alles over de fusie tussen Ruiselede en Wingene (en de gevolgen daarvan) in ons dossier

De fusieplannen van Ruiselede en Wingene hebben iets in beweging gezet. Ook in Tielt beroerde het thema de gemeenteraad. Volgens Simon Bekaert bestaat de kans dat Tielt geïsoleerd dreigt te raken als er geen actie ondernomen wordt. “De expansiedrang van Wingene lijkt niet te eindigen bij Ruiselede, aangezien het Wingense gemeentebestuur blijkbaar ook al zijn oog op Pittem liet vallen. De gevreesde donutconstructie, waarbij de buurgemeenten van Tielt fusioneren en een ring rond Tielt gaan vormen – met Tielt als verloren gat in het midden – lijkt daarmee vorm te krijgen. Tegelijk wordt vanuit bepaalde hoek het onterechte beeld opgehangen alsof Tielt gemeenten zou willen inlijven of een grootstad zou zijn die weinig voeling heeft met het dorpsleven. Terwijl we met 20.000 inwoners zelf ook niet de omvang van een doorsnee stad hebben. We hebben wel degelijk voeling met het dorpsleven.”

Quote Voor pakweg nieuwe ruimtelij­ke uitvoe­rings­plan­nen moet er wel advies gevraagd worden aan buurgemeen­ten, maar voor een fusie, die nochtans veel ingrijpen­der is, hoeft dat dan vreemd genoeg niet.” Luc Vannieuwenhuyze

Luc Vannieuwenhuyze liet verstaan dat hij het jammer vond dat Wingene en Ruiselede nooit overlegd hebben met Tielt, terwijl hij ook vindt dat de regelgeving omtrent fusies duidelijker moet. “Voor pakweg nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen moet er wel advies gevraagd worden aan buurgemeenten, maar voor een fusie, die nochtans veel ingrijpender is, hoeft dat dan vreemd genoeg niet. Ook over het aantal inwoners is er geen duidelijkheid. Feit is wel dat de zenuwachtigheid bij de gemeenten in onze regio plots fel toegenomen is. Ook wij hebben met het schepencollege over deze zaak gepraat. Eerst en vooral wil ik benadrukken dat we open staan voor alle gesprekken.”

Actieve rol

Maar nu Wingene en Ruiselede concrete fusieplannen hebben wil Tielt niet aan de zijlijn blijven staan kijken. “We gaan een actievere rol opnemen en willen we bijkomende samenwerkingsmogelijkheden met de buurgemeenten onderzoeken, om het woord fusies niet in de mond te nemen. We gaan actief contact zoeken met al onze buurgemeenten. Ook met Ruiselede willen we graag rond de tafel zitten. Eerder hebben we met Tielt al het voortouw genomen bij het uitbouwen van de regionale woonmaatschappij. Ook toen is dat met succes gebeurd onder de regie van Tielt.” Simon Bekaert reageerde opgetogen en gaf nog mee dat Ruiselede de boodschap moet krijgen dat ze zeker ook nog altijd bij Tielt welkom zijn. De fractie N-VA/Open Vld deelde die mening.

