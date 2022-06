Theaterwandeling brengt straks sagen en legendes van de Poelberg tot leven: “Wie na het vallen van de avond alleen rondliep op de Poelberg, riskeerde nooit meer thuis te komen”

Egem Siegrid en Lieven brengen voor het eerst de geur van verse frietjes naar het dorpsplein van Egem: “Dorp is erg enthousi­ast over het Egems Frietuurke”

Egemnaars kunnen straks voor het eerst genieten van verse frietjes uit eigen dorp dankzij Lieven De Boever (47) en Siegrid Cappelle (46). Pas recent kwam het koppel in Egem wonen, maar mede door corona besloot Lieven dat de tijd rijp was om een oude droom te realiseren. Hun ‘Egems Frietuurke’ zal vanaf 30 juni te vinden zijn naast de kerk. “Wanneer ik de knoop precies heb doorgehakt? Toen ik een boete in de bus kreeg omdat ik geflitst was toen ik frieten was gaan halen.”

