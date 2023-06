Theater Malpertuis zoekt sponsors voor nieuwe verwarmingsketel

Sloeg Westhoek­wolf opnieuw toe? Drie ooien gedood en drie andere dieren verwond in Kruiskerke

De voorbije dagen heeft er wellicht een wolf lelijk huis gehouden in de regio. Deze keer in een weide in het centrum van Kruiskerke waar drie volwassen ooien gedood en drie andere dieren verwond werden. Volgens ‘Welkom Wolf ‘is de kans groot dat de zogenaamde Westhoekwolf de dader van dienst is. “Ik heb al een paar nachten weinig geslapen”, zegt een bezorgde André Calus, eigenaar van de dieren.