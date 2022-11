Theater Dakwerken brengt Konijn Met Pruimen op de planken én op het bord

TieltTheater Dakwerken heeft een nieuwe productie klaar. In december brengt het gezelschap ‘Konijn Met Pruimen’ op de planken, een tragikomedie van schrijver Dimitri Verhulst. Regisseur van dienst is Bart Vanseveren. Leuk extraatje is dat toeschouwers ook écht konijn met pruimen kunnen eten voor de voorstelling.

‘Konijn met pruimen’ gaat over Chantal en Walter, die hun jarige zoon Wim en zijn nieuwe vriendin bij hen thuis uitnodigen voor een etentje. Aan tafel ontstaat een generatieclash, want het wereldbeeld en de ecologische visie van pa en ma botsen volledig met die van Wim en Evelyne. De cast bestaat uit Stefaan De Cloet, Nele Verdru, Eveline Algoet en Simon Popelier. Die laatste speelde ook al mee in het korte voordeurtheater Herman en neemt nu voor het eerst een groter stuk mee in handen.

Ook op het bord

“Met een titel als konijn met pruimen leek het ons de uitgelezen kans om een extraatje te bieden”, zegt Bart Vanseveren. “Op onze première is het namelijk écht mogelijk om eerst konijn met pruimen of een vegetarische winterschotel te eten en daarna te genieten van het stuk. Daarvoor werken we samen met Ma Kwizien en De Foyer. De plaatsen zijn echter wel beperkt, dus snel zijn is de boodschap.”

Konijn Met Pruimen wordt opgevoerd in de schouwburgzaal van het Gildhof op 10, 17, 18 en 27 december, telkens om 20.30 uur, behalve op zondag (om 15 uur). Kaarten zijn verkrijgbaar via reservatiedienst.gildhof@tielt.be of via 051/42.82.20.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.