Testkaravaan in Tielt klokt af op 8.751 kilometer en 1,16 ton CO2-besparing

Kortemark/Pittem Vrouw krijgt alsnog 4 jaar effectief voor betrokken­heid in drugdos­sier rond voormalige Club Elckerlyc

In 2016 kwam ze weg met een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar voor haar betrokkenheid in het drugsdossier rond het voormalige bordeel Club Elckerlyc in Pittem. Zes jaar later blijkt S.D. (31) haar voorwaarden niet na te leven. Ze vervalste volgens de rechtbank zelfs urinetesten, waardoor haar straf alsnog effectief wordt.

29 juni