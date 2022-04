Terug naar school tijdens Erfgoedweekend in Tielt

In de bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen in de Beernegemstraat kan je op 23 en 24 april tussen 14 en 18 uur een expo bezoeken met schoolfoto’s uit de jaren negentig. In die periode veranderde het schoollandschap sterk, doordat de lagere jongensscholen van het Sint-Jozefscollege fuseerden met de lagere school van Regina Pacis, om samen ’t Nieuwland te vormen. In dezelfde periode ontstond ook De Bron, na een fusie tussen het Sint-Jozefscollege en het Heilige Familie Instituut. Op zondag kan je tussen 14 en 17 uur ook terecht in de Sint-Pieterskerk, waar een doorlopende powerpointvoorstelling loopt over religieuze didactische schoolplaten.