Team achter Patersdreef-festival wil Oekraïense kinderen in Tielt helpen met benefiet: “Toen we de beelden van de oorlog zagen, konden we niet aan de zijlijn blijven staan”

TieltNa twee jaar coronastilte pikt het team achter het Patersdreef-festival de draad weer op. De vrienden willen wat geld in het laatje brengen voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen in Tielt en organiseren op 14 mei een benefiet in het OC van Aarsele.

Voorzitter Francky Craeymeersch en de zijnen hadden alles in gereedheid gebracht om in februari de vijftiende editie van het Patersdreef Indoor festival te organiseren in de Europahal, maar door de aanhoudende coronadreiging en de bijhorende publieksbeperkingen werd het festival afgeblazen. “Spijtig, maar nu kijken we richting 4 februari 2023", aldus Francky. “Maar het bleef wel jeuken om iets op poten te zetten na twee jaar niets. Toen we de beelden van de oorlog in Oekraïne zagen konden we niet aan de zijlijn blijven staan. Meteen was het voltallige bestuur te vinden voor een benefiet.”

Quote Alle bands komen gratis optreden in het OC van Aarsele. Normaal is ons festival altijd gratis, maar nu vragen we voor het benefiet 10 euro in voorver­koop en 12 euro aan de deur Francky Craeymeersch

Op de affiche staan bands die door de jaren heen ook al op Patersdreef Indoor stonden. Zo komen Ed Desmul & The Howlin’ Roaddogs, Monroaw, The Belgian Quo Band, Rob Orlemans & Half Past Midnight en Marino Noppe’s Maxwell Street. “Zeker voor die laatste wordt het een bijzonder optreden, want zijn moeder is zelf afkomstig van Oekraïne”, zegt Francky. “Alle bands komen gratis optreden in het OC van Aarsele en ook de stad doet een mooie duit in het zakje door de zaal gratis ter beschikking te stellen. Normaal is ons festival altijd gratis, maar nu vragen we voor het benefiet 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur. Uitzonderlijk, maar het is voor het goede doel.”

Lokaal helpen

Het bestuur hoopt 5.000 euro te kunnen inzamelen, maar zomaar geld storten wil Francky liever niet doen. “Met de watersnood in Wallonië heb ik dat wel gedaan, maar dan weet je toch niet altijd even goed waar het terecht komt. Daarom besloten we om de vluchtelingen van Tielt te helpen. We merken helaas dat de solidariteit met de vluchtelingen wat lijkt af te nemen. Nochtans hebben die mensen, vaak moeders met kinderen, alles achtergelaten, terwijl ze veelal ook familieleden verloren zijn. Ze zitten hier in een vreemd land met bijna niks. Een beetje medemens kan dit niet zomaar laten gebeuren.”

Er werd contact opgenomen met de stad Tielt en zo kwamen de vrienden in contact met Nadia Loseva, een Oekraïense die al jarenlang in Tielt woont en nu mee de Oekraïense gezinnen helpt. “Met haar hebben we heel specifiek afgesproken dat het geld naar de kinderen van de Oekraïense vluchtelingen zal gaan. In welke vorm zal wat afhangen van de opbrengst, maar we denken bijvoorbeeld aan wat schoolgerief of een uitstapje.”

Tickets kopen kan door 10 euro per persoon over te schrijven naar rekeningnummer BE62 8508 4210 2161 met vermelding van de naam en het aantal tickets. Aan de deur kosten tickets 12 euro.

