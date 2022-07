Supervision kan na twee jaar geduld eindelijk nieuwe driedaagse formule uit de koelkast halen

Eigenlijk hadden organisatoren Lorenzo Charle, Björn Charle en Robin De Soete in 2020 al een driedaagse formule in de steigers staan, met op vrijdag een Q-party, op zaterdag een resem top-dj’s en op zondag een familiedag met optredens voor jong en oud. Maar corona gooide roet in het eten. “Die formule hebben we terug uit de koelkast gehaald”, zegt Lorenzo. “Per slot van rekening kunnen we op deze manier een veel groter publiek aanspreken, terwijl we anderzijds nu ook drie dagen lang kunnen genieten van het podium, waarvan er toch een weekje hard werk in de opbouw kruipt.”

#LikeMe en Da Rick

Bij de vorige editie in 2019 werden er zo’n 1.700 danceliefhebbers verwelkomd in Tielt. Aangezien het voor het eerst om een driedaagse gaat, hoopt de organisatie dat aantal te overtreffen. “We warmen vrijdag op met de Q-dj’s Dimitri Wouters en dj Wout. Zaterdagavond gaan we de retrotoer op met onder meer Regi, Cherry Moon Legends, Pat B., Da Rick en Michiel Cnudde. Centraal thema dit jaar is het circus. Ook de animatie en de look van het podium zal in dat thema zijn. Op zondag is er dan het gezinsvriendelijke Supervision Family, met een kinderdisco, een optreden van #LikeMe om 15.30 uur en Robert Abigail als afsluiter. Jong en oud is welkom en we houden heel bewust de ticketprijzen laag, zodat zoveel mogelijk mensen van het festival kunnen genieten.”