Strijd tussen radiostations dreigt voor hof van assisen beslecht te moeten worden

Tielt/Aalter/WaregemHet Brugse parket wil twee mannen uit Tielt en Waregem voor het hof van assisen brengen op verdenking van laster. Beide verdachten werken voor Radio Caraad uit Tielt en liggen al jaren in de clinch met hun collega’s van Radio Meteor uit Aalter. De raadkamer moet zich woensdag buigen over het dossier. Het zou nog maar de vierde keer zijn sinds WO II dat een ‘drukpersmisdrijf’ in ons land voor assisen komt.

Het Aalterse radiostation Meteor kreeg jaren geleden een vergunning om uit te zenden in de FM-oproepband en dat was niet naar de zin van de collega’s van Radio Caraad uit Tielt. Wat volgde was een regen van klachten en een regelrechte juridische strijd. Bij Radio Caraad beweerden ze onder meer dat niet alle programma’s van Meteor eigen producties waren, wat een vereiste was voor de FM-erkenning. Het Tieltse radiostation postte haar klachten ook in tal van openbare groepen op Facebook, wat dan weer voor ergernis zorgde bij Radio Meteor.

Drukpersmisdrijf

De man achter het Aalterse station diende in augustus vorig jaar klacht in bij de onderzoeksrechter voor onder meer belaging en laster. Volgens de radiomaker waren de feiten al drie jaar aan de gang. Na enkele maanden onderzoek meende het Brugse parket voldoende aanwijzingen te hebben om twee mannen van Radio Caraad voor de rechter te brengen op verdenking van laster en eerroof. Aangezien het om een drukpersmisdrijf gaat en die in België voor een volksjury moeten komen, vraagt het parket aan de raadkamer om zaak door te verwijzen naar het hof van assisen.

Vierde keer sinds WO II

In april dit jaar kwam het dossier al een eerste keer voor. De zaak werd toen op vraag van de verdediging uitgesteld voor bijkomend onderzoek. Woensdag buigt de Brugse raadkamer zich opnieuw over de kwestie. De verdachten uit Tielt en Waregem zullen vragen om buiten vervolging gesteld te worden. Ze beweren in eerste instantie dat ze op de Facebookpagina’s in kwestie geen onwaarheden verspreidden. En zelfs als dat het geval was, zo verklaart de verdediging, zijn de berichten geen laster, maar enkel de uiting van een mening. Als de raadkamer het dossier naar het hof van assisen verstuurt, zou dat nog maar de vierde keer zijn in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Vorige week nog kreeg een Luikse Facebookgebruiker 12 maanden cel met uitstel, omdat hij op sociale media vrouwen had bedreigd.

