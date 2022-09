Strijd om eeuwenoude linde bij Mivalti woedt verder: vzw trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen om kap te voorkomen

Tielt Binnendeu­ren terug dicht en thermo­staat lager: Ook Tielt werkt aan maatrege­len om energie te besparen

De Vlaamse steden en gemeenten zetten zich schrap voor een dure winter. Ook in Tielt wordt volop nagedacht over hoe er straks kostbare energie bespaard kan worden. Zo zal de verlichting en de verwarming in openbare gebouwen beperkt worden, terwijl er zelfs over het openen en sluiten van deuren in het stadhuis nagedacht wordt.

8 september