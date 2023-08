MIJN DORP. Het fleurige Kanegem van Daniëlle Coussée (56): “Het was ons levenswerk, dus ik kom nog altijd graag in De Naelde”

Veel gemeenten dragen tegenwoordig de titel van bloemendorp, maar als er één dorpje is dat zich met recht en reden een écht bloemendorp mag noemen, dan is dat zonder twijfel Kanegem. In het dorp bloeien jaarlijks meer dan 10.000 rozen en al bijna zeventig jaar waakt het gemeentelijke bebloemingscomité over de bloemenpracht in het dorp. En daar is voorzitster Daniëlle Coussée (56) terecht trots op.