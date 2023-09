NET OPEN. Marktkra­mer Annick (50) opent loungebar Louisanne in Vosselare: “Overdag verkoop ik groenten en fruit en ’s avonds serveer ik drankjes”

Vosselare leeft, want in de Damstraat kan je sinds dit weekend in loungebar Louisanne terecht. Aan de toog staat geen onbekende, want Annick Mortier (50) brengt al jaren verse groenten en fruit aan de man en sinds 2020 doet ze dat ook elke dag in het kraam Anitoma dat op de parking van Louisanne staat. En dat blijft ze ook doen. “Het is hard werken, maar ik ben gewoon graag onder de mensen”, zegt Annick.