Stofafzuiging vat vuur bij interieurinrichtingsbedrijf in Tielt: “Rest van de week zal er wellicht niet meer gewerkt worden.”

Rond 9.30 uur waren twee werknemers en Vanessa aan de slag in het bedrijf langs de Bevrijdingslaan. Vanessa baat er ook coiffure Letiz uit maar op haar vrije dag was ze in de aanpalende firma van haar partner Dieter Van Bruwaene bezig. “We roken dat er iets brandde”, vertelt ze. “Wat later zagen we ook heel wat rook en was duidelijk dat er iets in de stofafzuigingsinstallatie aan het branden was. We probeerden nog zelf de stofzakken te ledigen maar het vuur bevond zich echt in de afzuiging en was voor ons niet bereikbaar. We belden dan maar naar de hulpdiensten.” De brandweer van de zone Midwest snelde vanuit de posten in Aarsele en Tielt naar de bedrijvenzone. “Er was toch wel wat vuur in de installatie en heel wat rook”, aldus Lieven Rijckaert van de brandweer. “We hadden het snel onder controle maar de installatie is beschadigd en er is een gat in het dak.” “Gelukkig valt de schade mee maar het was toch even schrikken”, aldus Vanessa. “Ik vrees dat er de rest van de week niet meer gewerkt zal kunnen worden. Zonder stofafzuiging kan er nu eenmaal niet gezaagd worden.”