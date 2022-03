Stofafzuiging vat vuur bij interieurinrichtingsbedrijf in Tielt: “Rest van de week zal er wellicht niet gewerkt worden”

Rond 9.30 uur waren twee werknemers en Vanessa aan de slag in het bedrijf langs de Bevrijdingslaan. Vanessa baat er ook coiffure Letiz uit, maar op haar vrije dag was ze in de aanpalende firma van haar partner Dieter Van Bruwaene bezig. “We roken dat er iets brandde”, vertelt ze. “Wat later zagen we ook heel wat rook en was het duidelijk dat er iets in de stofafzuigingsinstallatie vuur had gevat. We probeerden nog zelf de stofzakken te ledigen, maar de vlammen bevonden zich echt in de afzuiging waardoor ze voor ons onbereikbaar waren. We belden dan maar naar de hulpdiensten.”