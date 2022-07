Stedelijk zwembad moet sluiten voor onbepaalde tijd: betonstructuur te rot om nog veilig te kunnen zwemmen

Het nieuws werd net na de gemeenteraad donderdagavond bekend gemaakt aan de raadsleden en vrijdag wordt samen gezeten met de verenigingen die gebruik maken van het zwembad. Dat het Tieltse zwembad na 48 jaar dienst wat tekenen van ouderdom vertoont was al langer bekend. In 2014 wezen studies uit dat de toestand ‘verouderd maar redelijk’ was. In 2019 was een ‘renovatie niet hoogdringend maar wel aanbevelenswaardig’. Een kroniek van een aangekondigde dood, maar omdat het om een aanzienlijke investering gaat werd in deze legislatuur beslist om de kat nog even uit de boom te kijken en het bij studies te houden. Het zwembad had nog een milieuvergunning tot 2026, maar de gebreken die bij de laatste controle vastgesteld werden zijn te zwaar om het nog langer veilig open te houden.