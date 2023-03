Stadsbestuur zoekt pop-upinvulling voor voormalige elektrozaak in Schuiferskapelle: “We mikken op activiteiten die complementair zijn met de buurt”

Het stadsbestuur lanceert een oproep naar een tijdelijke invulling voor het voormalige winkelpand van Van Maele in Schuiferskapelle. Dat pand werd eind vorig jaar aangekocht door de stad, maar over wat er op lange termijn mee zal gebeuren wordt nog nagedacht.

Het winkelpand tussen de kerk en dorpscafé ’t Een en ’t Ander wordt al minstens tien jaar niet meer gebruikt als winkel, al werd de etalage van Elektro Van Maele wel af toe ingeschakeld voor tijdelijke tentoonstellingen. In juni kwam het pand te koop voor 275.000 euro. De aankoop was niet gepland, maar volgens schepen Klaas Carrette (CD&V), die bevoegd is voor Schuiferskapelle, biedt het veel mogelijkheden. “De tijd zal uitwijzen welke richting we ermee uit gaan, maar er zijn denkpistes genoeg. Achter het winkelpand ligt bijvoorbeeld de groene startplaats van onze plukroute, maar dat zie je amper doordat het gebouw er voor staat. Het zal niet voor deze legislatuur zijn, maar op lange termijn zouden we het gebouw al dan niet gedeeltelijk kunnen slopen om er bijvoorbeeld een nieuwe, groene ontmoetingsplek te creëren. Dat zou de dynamiek in het dorp nog kunnen versterken.”

Quote Concreet kan dat een commer­ciële invulling zijn, ter verster­king van de lokale economie of de korte keten, al is een nieuwe invulling in de sfeer van welzijn, sociocultu­re­le activiteit of jeugdwer­king ook mogelijk Klaas Carrette

Maar voor het zo ver is, zoekt het stadsbestuur dus iemand die het pand voor de komende 2,5 jaar wil beheren en een tijdelijke invulling kan geven. “Concreet kan dat een commerciële invulling zijn die de lokale economie of de korte keten versterkt, al is een nieuwe invulling op vlak van welzijn, socioculturele activiteiten of jeugdwerking ook mogelijk. Zo kunnen de nieuwe beheerders de ruimtes bijvoorbeeld ook ter beschikking stellen voor organisaties of feestelijkheden. Belangrijk is wel dat de activiteiten complementair zijn met wat er al aanwezig is in de buurt.” Een pop-uphorecazaak ligt met andere woorden moeilijk door het naastgelegen dorpscafé ‘t Een en ‘t Ander.

Niet rolstoeltoegankelijk

Na de aankoop eind vorig jaar was er sprake van een nieuw lokaal dienstencentrum in het pand, vergelijkbaar met wat Zorg Tielt eerder in het voormalig gemeentehuis van Aarsele realiseerde. Maar dat komt er niet. “Het pand is niet rolstoeltoegankelijk en de aanpassingen zouden een stevige investering vergen”, zegt zorgschepen Pascale Baert (Iedereen Telt). “Al blijft het wel de bedoeling om een dienstencentrum te realiseren in alle deelgemeentes. Maar in Schuiferskapelle kijken we daarvoor meer richting Club 77. Die ruimte komt sowieso op termijn vrij aangezien de dorpsschool zal verhuizen naar de geplande nieuwe verkaveling in de Dosseweg.”

Voor geïnteresseerden zijn ter plaatse, te Schuiferskapelle-Dorp 4, twee bezoekmomenten gepland. Die vinden plaats op donderdag 30 maart om 14 uur en op dinsdag 18 april om 18 uur. Eventuele kandidaatstellingen dienen ingediend te worden tegen 9 mei.

