Stadsbestuur roept op om met de fiets naar de Europafeesten te komen

Ruiselede Van 400 naar 17 leerlingen: doek valt definitief over Ruiseleed­se middelbare school Sancta Maria

De laatste zeventien leerlingen van Instituut Sancta Maria hebben woensdag hun diploma’s gekregen. Daarmee valt het doek definitief over de kleine middelbare school in Ruiselede. Ondanks hevig protest in 2020 en 2021 zal de school nooit meer heropenen. Het einde van een tijdperk, want Sancta Maria telde ooit 400 leerlingen en heeft een geschiedenis van 300 jaar in het dorp.

29 juni