Stadsbestuur gaat investeren in nieuwe voetbalinfrastructuur voor VV Tielt

Het is al ruim dertig jaar geleden dat er nog eens geïnvesteerd werd in de voetbalinfrastructuur en dat is ook wel te merken aan de staat van de gebouwen rond het terrein. “Nu we halfweg de legislatuur zijn, hebben we de noden en vragen nog eens onder de loep genomen met het schepencollege”, aldus de burgemeester. “En we kunnen niet ontkennen dat de gebouwen van VV Tielt tot op de draad versleten zijn. Daarom gaan we ruimer investeren dan gepland en meteen alles vernieuwen. Met een architect hebben we al een rondgang gemaakt op het terrein, we zijn gaan praten met het bestuur en hebben ook studiebezoeken uitgevoerd bij andere clubs. Men is nu een eerste ontwerp aan het opmaken.”