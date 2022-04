Stadsbestuur, CLB en schoolbesturen willen collectief onderwijs creëren voor Oekraïnse leerlingen (en zoeken vrijwillige lesgevers)

TieltDe stad Tielt is op zoek naar vrijwilligers die Oekraïnse kinderen en jongeren Nederlandse les willen geven. Concreet zal er vier voormiddagen per week collectief onderwijs georganiseerd worden voor leerlingen van 6 tot 18 jaar, in verschillende klassen en afhankelijk van de leeftijd. Ervaring is geen vereiste.

Om voor de kinderen van de vluchtelingen een onderwijsaanbod op maat te creëren, richtte het stadsbestuur samen met de schoolbesturen van alle netten en het CLB de taskforce ‘Onderwijs voor Oekraïne’ op. Die taskforce wil op de bovenverdieping van het CLB-gebouw in de Grote Hulststraat collectief onderwijs aanbieden. “Enerzijds doen we dat om de scholen wat te ontlasten”, legt schepen van Sociale Bijstand en Integratie Klaas Carrette (CD&V) uit. “Op dit moment zitten er een dertigtal Oekraïnse kinderen in Tielt, verspreid over verschillende scholen. En niet elke school of klas kan die plotse toestroom even goed opvangen. Daarom leek het ons een goed idee om de kinderen samen te brengen.”

Quote We gaan ons in de eerste plaats op kinderen jonger dan twaalf jaar richten. Voor oudere kinderen geven we de voorkeur aan een OKAN-klas, al zijn ook zij vanzelf­spre­kend welkom. Klaas Carrette, schepen van Sociale Bijstand en Integratie

Geborgenheid en structuur

Volgens Carrette zullen er in de praktijk wellicht een tweetal klasjes gecreëerd worden. Die zouden vanaf 25 april tot aan de start van de zomervakantie open blijven. “We gaan ons in de eerste plaats op kinderen jonger dan twaalf jaar richten. Voor oudere kinderen geven we de voorkeur aan een OKAN-klas, al zijn ook zij vanzelfsprekend welkom. Zowel voor de scholen als voor de kinderen zelf levert deze manier van werken voordelen op. Het doel van deze samenwerking is om hen in eerste instantie geborgenheid, structuur en een taalbad Nederlands te geven.”

Spelenderwijs Nederlands leren

De taskforce is op zoek naar vrijwilligers die schoolgaande Oekraïense kinderen kunnen bijstaan. Concreet is men op zoek naar twee types vrijwilligers. “Enerzijds zoeken we mensen die zin hebben om met een groep Oekraïnse kinderen en jongeren aan de slag te gaan en hen spelenderwijs een woordje Nederlands te leren. Een pedagogische achtergrond is een meerwaarde, maar geen vereiste. Anderzijds worden ook vrijwilligers gezocht die graag in bredere zin willen helpen, zoals bij het onthaal en de opvang van de kinderen, bij het leerlingenvervoer of als begeleider bij een eventuele uitstap. Ook ouders een kopje koffie aanbieden hoort erbij.”

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij frederick.desmet@tielt.be. Meer info is te vinden op http://oekraine.tielt.be.

