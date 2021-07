Stad waarschuwt voor PFOS rond kazerne, maar dat kan buurtbewoner Willy (85) weinig schelen: “Mijn courgettes staan net zo mooi dit jaar”

Net als alle Vlaamse steden en gemeenten kreeg Tielt de opdracht om, naar aanleiding van de verontreiniging rondom de 3M-site in Zwijndrecht, alle mogelijke sites waar PFOS of PFAS in de grond zou kunnen zitten in kaart te brengen. Aangezien PFOS in bepaalde soorten blusschuim zit, wordt specifiek richting plaatsen waar industriële branden hebben gewoed en brandweerkazernes gekeken. In Tielt gaat het om de site van Seyntex en de kazerne in de Felix d’Hoopstraat, al is er bij Seyntex geen bewoning binnen een straal van 100 meter. Bij de kazerne is dat wel het geval. Een twintigtal buurtbewoners kreeg vandaag te lezen dat ze beter geen eigen geteelde groenten of eieren meer consumeren en beter ook geen grondwater gebruiken om de moestuin te irrigeren of het zwembad te vullen.