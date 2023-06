Stad Tielt zet onteigening Tiltex-site door: “Onderhandelingen met eigenaar hebben niets opgeleverd”

ASSISEN. Het proces zonder dader: zaak rond brutale moord op radiostem Roland Roelens (66) na zeven jaar ingeleid

In het Brugse gerechtsgebouw is zeven jaar na datum het assisenproces ingeleid rond de gruwelijke roofmoord op Roland Roelens (66). De vaste stem van radiozender Molenland FM werd op 27 oktober 2016 om het leven gebracht met meerdere messteken in z'n appartement in Oostrozebeke, waarna een kluis met 8.000 euro werd gestolen. De hoofdverdachte overleed enkele dagen later in z’n cel. Maar wie staat op het assisenproces dan terecht? En wat wordt hen ten laste gelegd?