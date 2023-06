Stad strikt subsidie voor aankoop handelspand Van Maele

Dode koe in Aalter roept veel vragen op over Westhoek­wolf: “Mensen zien wat ze willen zien”

De dode koe die dinsdag aangetroffen werd in een weide in Aalter werd met 99 procent zekerheid niet het slachtoffer van een wolf. Dat zeggen zowel het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek als wolvenkenner Jan Loos. Al is de kans wel groot dat het dier op dat moment ergens aan de West-Vlaamse kant van de E40 zat. Maar er zijn meer vragen dan antwoorden. “We moeten opletten dat we geen tunnelvisie krijgen”, waarschuwt Loos.