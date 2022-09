Stad bundelt weer evenementen voor ‘Tielt Wintert’

Pittem Sport­dienst zoekt sportkampi­oe­nen

Het Pittemse gemeentebestuur organiseert op vrijdagavond 30 september, samen met AOP Sport, de kampioenenviering in zaal De Fontein. Daarom is de sportdienst volop op zoek naar Pittemse en Egemse sporters of verenigingen die in de periode van juli 2019 tot en met juni 2022 een sportieve prestatie neerzetten. Zowel recreatieve sporters als competitiesporters komen in aanmerking. Ben jij of ken jij iemand die in aanmerking komt? Dien dan jouw kandidatuur in bij de sportdienst.

25 september