Speelpleinwerking Babbeloe dringend op zoek naar monitoren in Tielt en Roeselare

Deze zomer heeft de organisatie vier weken speelpleinwerking gepland in Tielt, terwijl er zes weken op het programma staan in Roeselare. Het blijkt dit jaar echter erg moeilijk om helpende handen te vinden. “Moni zijn op speelpleinwerking Babbeloe is nochtans erg leerrijk en schept veel voldoening” weet jeugdwerker Tine Vansteenkiste. “De activiteiten zijn aangepast aan de noden van de kinderen. Zo bieden we meer structuur dan de reguliere speelpleinwerking en zijn er ook meer monitoren per kind aanwezig. Zo kunnen we de nodige zorg bieden. En de glimlach die je van de kinderen terugkrijgt is onbetaalbaar.”