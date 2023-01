Sociaal Huis wordt ‘Welzijn Tielt’

De sociale dienst van het OCMW en het Sociaal Huis van Tielt bundelden eigenlijk in januari 2022 de krachten onder de noemer ‘Welzijn Tielt’. Toen kreeg de bundeling van welzijnsvoorzieningen ook een nieuwe website, een nieuw logo en een eigen huisstijl. Nu is die nieuwe huisstijl dus ook toegepast op de gevel in de Deken Darraslaan. Het logo is trouwens samengesteld uit twee personen. Bovenaan in het groen zie je de Tieltenaar die een vraag heeft of hulp zoekt en onderaan in het rood de welzijnsdienst die een helpende hand aanbiedt. De tekstballon verwijst naar dialoog.