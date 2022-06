Sloopwerken voor stadsvernieuwingsproject collegesite starten na de vakantie

In het zomernummer van het stadsmagazine zit een uitneembare folder met info over het megaproject, terwijl er vanaf dit weekend ook negen grote informatiepanelen komen in de Kortrijkstraat. Nog in de Kortrijkstraat hangt nu al een grote banner tegen de gevel van het voormalige kapsalon Lieven. Die gebouwen werden in de loop van het voorbije jaar aangekocht door de stad en na de zomer worden ze gesloopt. Tegelijk staat ook de aankoop van de braakliggende gronden van de Tieltse Bouwmaatschappij aan de kant van de Ieperstraat op de agenda van de gemeenteraad volgende week. Daarmee is het allerlaatste puzzelstukje van de grondverwervingen compleet.