Sloopwerken parochiezaal Kanegem gestart: “Tegen 2024 een nieuw ontmoetingscentrum en nieuwe jeugdlokalen”

In het gebouw komen ruimtes voor de Chiro en voor de KLJ van Kanegem, terwijl het aanpalende huisje waar vroeger de chiro gevestigd was, helemaal tegen de vlakte gaat. In de achtertuin wordt tegelijk een nieuwe ontmoetingszaal opgetrokken. Alles samen gaat het om een investering van bijna 3,2 miljoen euro. Door de gestegen materiaalkosten is dat zo’n 20 procent meer dan oorspronkelijk geraamd. “Na de nodige sloopwerken start in het voorjaar een archeologisch onderzoek, waarna de effectieve bouw van start gaat”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). Als alles goed gaat, zullen de verenigingen er in het voorjaar van 2024 gebruik van kunnen maken.”

Tot die tijd is het wel even behelpen. Oorspronkelijk was de stad van plan de werken in twee fases uit te voeren, zodat de zaal en het parochiecentrum afwisselend gebruikt konden worden tijdens de werken, maar die manier van werken kwam 600.000 euro duurder uit. “Los van de prijs gingen de werken ook langer duren, dus kozen we voor de korte pijn”, zegt jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Voor de chiro werd een nieuw onderkomen gevonden in het voormalige gemeentehuis, terwijl in overleg met de andere verenigingen elders in Kanegem ook tijdelijke alternatieven werden gevonden.”