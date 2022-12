Slachtoffer van partnergeweld krijgt zelf 12 maanden voorwaardelijk voor drugsverkoop

Vinkt Kanegem­straat krijgt nieuw wegdek

De Kanegemstraat in Vinkt (Deinze) krijgt een nieuw wegdek. Van donderdag 8 december tot en met vrijdag 23 december herstelt aannemer De Lille Infra in opdracht van het stadsbestuur het wegdek. Het werk zelf neemt slechts twee dagen in beslag, maar het wegdek moet twee weken uitharden. Tijdens de werken wordt een deel van de straat afgesloten voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Er is een wegomlegging via Sterrenstraat, Weg naar Poeke en Te Bastis en omgekeerd.

1 december