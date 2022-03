Slachthuis reageert op actie Animal Rights: “Spijtig dat men gedateerde beelden verspreid. Van wanpraktijken is geen sprake”

Tielt Meer vrouw op straat in Tielt: Van 1 naar 6 nieuwe straatna­men die verwijzen naar vrouwen

Het is geleden van 2019 dat de campagne rond ‘Meer Vrouw op Straat’ liep, maar de oproep om voor meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen te zorgen, heeft zijn effect niet gemist. In Tielt komen er vijf nieuwe straatnamen bij die verwijzen naar een vrouw. “We hebben er zelfs nog in reserve voor een volgende keer”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt).

18 maart