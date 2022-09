Sint-Cecilia Aarsele huldigt trouwe muzikanten

Oostrozebeke/Dentergem Familie ontdekt nu pas wanpraktij­ken in rusthuis: “Vader stierf zo plots, werd hij ook slachtof­fer van die seriemoor­de­naar?”

De nabestaanden van een hoogbejaarde man die op 28 augustus 2021 overleed in het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke zijn in shock. “We vernemen nu pas dat daar toen vreselijke dingen gebeurden die het leven eisten van drie mensen”, zegt zijn dochter. “Nooit heeft iemand ons daar ooit iets over gezegd, laat staan dat er achteraf onderzoek zou gedaan zijn naar de doodsoorzaak.”

7 september