Sint-Andriesziekenhuis houdt eerste jobdag: “Wie wil kan meteen solliciteren en wie weet zelfs al met een contract buiten stappen”

TieltHet is geen geheim dat de zorgsector met een groot personeelstekort zit. Vooral verpleegkundigen vinden blijkt bijzonder moeilijk. In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is het niet anders. Daarom houdt het ziekenhuis op zaterdag 15 oktober voor het eerst een jobdag en probeert het via advertenties op onder meer broodzakken mensen warm te maken voor een job in het ziekenhuis.

Het Tieltse ziekenhuis, dat 750 medewerkers telt, zet al langer alle zeilen bij om personeel te vinden. Zo werd in coronajaar 2020 nog een nieuwe campagne uitgerold onder de noemer #topzorgers, met een bijhorende aparte jobwebsite. Maar de nood aan personeel blijft hoog. “We zoeken vooral verpleegkundigen, maar ook andere profielen”, zegt Hanne Defreyne van de personeelsdienst. “In meerdere afdelingen zoeken we versterking. Zowel bij de chirurgie, de psychiatrie, de geriatrie, de interne diensten als bij de mobiele equipe zijn extra handen meer dan welkom. Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat de werking van het ziekenhuis op dit moment in het gedrang komt, maar anticiperend op een nieuwe coronagolf zoeken we medewerkers om alle diensten draaiende te houden.”

Volledig scherm Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zoekt personeel © Sam Vanacker

Noodmaatregelen

De federale regering raakte het eerder al eens over een pakket noodmaatregelen om het personeelstekort in de zorg te verlichten, terwijl ook de Vlaamse regering recent een systeem van kortlopende opleidingen voor zij-instromers in het leven riep. De interesse in zorgopleidingen lijkt alvast bij het volwassenenonderwijs stilaan toe te nemen, maar dat lost het tekort niet op korte termijn op. “De sector is zeker in het begin van de pandemie positief in de media gekomen en we juichen uiteraard toe dat mensen kiezen voor een opleiding in de zorg, maar dat zal wellicht pas binnen een paar jaar z’n vruchten afwerpen.”

Quote Geïnteres­seer­den kunnen een rondlei­ding krijgen zodat ze de sfeer kunnen opsnuiven. Wie dat wil kan ter plaatse sollicite­ren bij de afdelings­ver­ant­woor­de­lij­ken en wie weet al met een contract terug naar buiten stappen.”

Goodiebag voor iedereen

“Er is op dit moment wellicht geen enkel ziekenhuis in Vlaanderen waar geen extra personeel gezocht wordt. Dus moeten we de mensen overtuigen om bij ons te komen en inventief zijn in de manier waarop we mensen proberen te bereiken.” Daarom organiseert het ziekenhuis op 15 oktober voor het eerst een jobdag in het ziekenhuis zelf, een idee van onze HR-directeur Elke Vannerom. “We staan vaak op jobbeurzen met een infostand, maar nu houden we dus zelf een beurs. Tussen 9 uur en 11 uur is iedereen welkom in het restaurant van het ziekenhuis. Geïnteresseerden kunnen een rondleiding krijgen zodat ze de sfeer kunnen opsnuiven. Wie dat wil kan ter plaatse solliciteren bij de afdelingsverantwoordelijken en wie weet al met een contract terug naar buiten stappen. En iedereen gaat sowieso met een goodiebag naar huis.”

Opvallend is dat het Sint-Andriesziekenhuis via verschillende kanalen promotie voert voor de jobdag. Zelfs op de broodzakken van zeven bakkers in de regio Tielt staat reclame. Vooraf inschrijven voor de jobdag is niet nodig. Alle vacatures zijn te vinden op jobs.sintandriestielt.be.

Volledig scherm Hanne Defreyne van de personeelsdienst van het Sint-Andriesziekenhuis. Het ziekenhuis voert al langer intensief campagne om nieuw personeel aan te trekken. © Sam Vanacker

