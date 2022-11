Sies en Joran toveren Feestzaal De Post om tot WK-bar: “Warm kader, koude pintjes én mals vlees”

“Het EK hebben we destijds ook uitgezonden, binnen in de feestzaal”, vertelt Sies (23). “Dat was toen op reservatie en in bubbels, door de coronabeperkingen. Aangezien het WK beleven in de buitenlucht er dit keer niet meteen in zit, besloten we de zaal opnieuw in te schakelen. Al twijfelde ik wel wat, omdat het WK toch wat minder lijkt te leven dan andere jaren. Massa-evenementen zullen er amper zijn. Maar toen Joran met het idee kwam om een etentje aan de matchen te koppelen was ik meteen verkocht. Zo kunnen we niet alleen een gezellig, warm kader en een pintje bieden, maar ook een stukje vlees.”