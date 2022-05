Schuimend Klassiek brengt cellist Tore Snauwaert naar ’t Een & ’t Ander

Met Schuimend Klassiek plaatst de Schuiferskapelse punkrockband telkens een ander (klassiek) muziekinstrument in de kijker, met een kleinschalig concertje. De muzikant van dienst geeft dan telkens ook een woordje uitleg over zijn of haar instrument. Deze keer kozen de Scums voor de cello en de artiest van dienst is Tore Snauwaert, jongste telg van een zeer muzikale Tieltse familie. Hij was amper 6 jaar toen hij al naar het Tieltse jeugdmuziekatelier Pro Musica trok om cellolessen te volgen. Later leerde hij ook basgitaar spelen. Tore was student aan het Koninklijke Conservatorium van zowel Antwerpen als Gent, trok op Erasmus naar Istanbul waar hij z’n hart verloor aan Midden-Oosterse fusionmuziek, het Turkse instrumentarium, en het gebruik van kwarttonaliteit en bijhorende Maqam-toonladders. Op vandaag geeft hij stages in de academies van Kortrijk, Gent en Tielt, is hij al 10 jaar actief als basgitarist en cellist bij de Tieltse rockgroep Icarus, maakt hij deel uit van een Bulgaarse folk/popband, van een gypsy quartet en van het Gents Universitair Symfonisch Orkest.