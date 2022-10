Schuiferskapelle zet trage wegen in de kijker op de Dag van de Trage Weg

Met het oog op de dag van de Trage Weg kregen de landelijke wegen langs de bestaande plukwandelroute namelijk gloednieuwe naambordjes met nieuwe of (in de volksmond) bestaande namen. Wandelaars kunnen onder meer de Gilliaertwegel, de Plukroutewegel, de Groote Kapellewegel, de Kuiperswegel en de Pastoor Vercruyssewegel (her)ontdekken. Die laatste weg, die net naast de voormalige pastorij ligt en vernoemd is naar wijlen Paul Vercruysse krijgt bijzondere aandacht op 16 oktober. Voor de inhuldiging van het straatje zal de tuin van de pastorij zondag eenmalig opengesteld worden.

Wandelaars kunnen starten aan het De Breuckplein en de bewegwijzerde wandellus van 5,5 kilometer vrij volgen, al is er om 15 uur ook een begeleide wandeling voorzien. Achteraf volgt er om 17.30 uur in de kerk nog een receptie. Een folder met de route is beschikbaar in het Stadspunt, in ‘t Een en ‘t Ander en via visittielt.be/plukwandelroute-schuiferskapelle.