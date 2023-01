"Schrik van de buurt" krijgt 37 maanden cel, nadat hij met pistool in de lucht schiet

Eke/Deinze Freek De Fraeye (44) zag zijn Oxygen Fitness van 20 clubs naar 1 filiaal gaan: “In januari gaan we hier toch nog serieus uitbreiden”

Ooit had hij twintig fitnessclubs in Vlaanderen, maar van zijn Oxygen Fitness-keten houdt Freek De Fraeye (44) er nu nog maar eentje over. In Eke (Nazareth), waar hij in 2003 als 23-jarige ex-topsporter zijn ondernemersverhaal begon, vertelt Freek zijn verhaal, dat allesbehalve ten einde is. “Met 75 fietsen hebben we nu de grootste spinningzaal van het land”, zegt Freek. De club in Deinze werd overgenomen door JIMS Fitness.

