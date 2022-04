Schouwburg vertoont ‘Animals’

In april 2012 raakt Ihsane Jarfi vlakbij een homoclub in Luik in gesprek met vier jonge mannen. Twee weken later wordt hij dood aangetroffen aan de rand van een bos. Hij blijkt vermoord en gemarteld te zijn. De vier mannen worden later ingerekend en veroordeeld voor de homofobe moord. ‘Animals’, op deze ware feiten gebaseerd, vertelt het verhaal van Brahim, een jonge knappe man, die stiekem homo is maar ernaar verlangt om uit de kast te komen. Toch leeft en ademt hij in een wereld die hem niet accepteert. Cineast Ben Yadir verkent in zijn vierde speefilm de verschillende vormen van homofobie en sleurt de kijker mee in een bijzonder intens verhaal.