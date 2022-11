Scholengroep Molenland kiest voor afstandsonderwijs door staking: 2.700 leerlingen thuis

“We kozen bewust voor afstandsonderwijs”, zegt algemeen directeur Carine Van Damme. “Liever geven we online les aan een volledige klasgroep dan dat we fysiek lesgeven aan een halve klas omdat de leerlingen niet op school raken met de bus of de trein.” De groep, die onder meer De Bron, het VTI, het SJI en Regina Pacis onder de vleugels heeft, hakte maandag al de knoop door. “Door de onzekerheid moesten we keuzes maken”, aldus Van Damme. “Bij een staking is het altijd erg moeilijk om op voorhand de impact op het openbaar vervoer in te schatten. Ofwel konden we wachten tot dinsdag om een beter zicht te krijgen op de omvang, ofwel maandag al communiceren, zodat ouders en leerlingen duidelijkheid hadden en de leerkrachten zich konden voorbereiden. We kozen voor dat laatste.”