SartoTV blikt nieuwjaarswensen van kinderen in

Deinze GroenRood kaart bomenkap Deinze aan: “Op 6 jaar tijd is een bos zo groot als De Brielmeer­sen verdwenen”

Een bos zo groot als recreatiedomein De Brielmeersen. Zoveel bomen werden er tussen 2014 en 2020 gerooid op grondgebied Deinze volgens cijfers die oppositiepartij GroenRood in handen kreeg. Volgens milieuschepen Filip Vervaeke (Open Deinze) werden er de voorbije twee jaren minstens evenveel gronden bebost. “Het probleem is dat er geen inventaris is, daarom pleiten we voor een bomendatabank”, aldus GroenRood.

13 december