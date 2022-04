Ruim 20.000 euro opgehaald voor Me To You bij eerbetoon clubs aan Miguel Van Damme

De teller van de veiling van de wedstrijdshirts met daarop de naam en het nummer van Miguel Van Damme, die de spelers van Cercle droegen tijdens de match tegen AA Gent, stond zaterdag bij het sluiten van de biedingen op liefst 13.341 euro. Daar houdt de solidariteit echter niet op, want ook Antwerp droeg afgelopen weekend naar aanleiding van de match tegen Cercle een steentje bij met een online veiling van vippakketten en wedstrijdshirts. Dat laatste loopt nog tot dinsdag, maar nu al staat vast dat Me To You dankzij Miguel Van Damme postuum een bijzonder mooi duwtje in de rug krijgt.

Dankbaar

“Het is de eerste keer dat we boven de kaap van 10.000 euro zitten bij een online veiling en daar zijn we bijzonder blij mee”, reageert Philippe Vindevogel van Me To You. Die stichting financiert onderzoek naar leukemie en aanverwante ziektes. Miguel Van Damme was tijdens zijn laatste levensjaren peter. “Sterker nog, dankzij beide initiatieven samen staat nu al vast dat we boven de 20.000 euro zullen eindigen en daar zijn we erg dankbaar voor. Met zo’n bedrag kunnen we heel veel doen.”