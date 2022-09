Rudi loopt 100ste marathon op z’n zeventigste verjaardag: “Ik twijfelde geen seconde aan mezelf. Op naar de 101”

TieltRudi Van Bruwaene is in z’n opzet geslaagd. Op zijn zeventigste verjaardag liep de taaie Tieltenaar zijn honderdste marathon. Onder luid applaus en vergezeld door heel wat supporters kwam hij donderdag over de meet op de piste in Tielt. De ontlading was groot.

Het huzarenstukje was een idee van Rudi zelf. Zijn eerste marathon liep hij in 1987 en meteen kreeg hij de smaak te pakken. Na een rugoperatie in 2017 - toen had hij al 83 marathons op de teller - besloot hij voor honderd marathons te gaan. Dat hij op z’n zeventigste die 100 bereikt, maakt het dubbel zo mooi. Rudi vertrok op z’n verjaardag om 10 uur op de atletiekpiste. Samen met een groep van 13 sympathisanten en onder motorbegeleiding werden vier lussen van telkens 17,6 kilometer afgewerkt. Rudi en de zijnen liepen onder meer door Huis Mulle De terschueren, maar ook door café Mickey’s en door café ‘t Pompierke. Overal hingen vlaggetjes en ballonnen en op de laatste bevoorradingsplek was er geen water, maar wel cava voorzien. Omstreeks 15 uur kwam hij onder luid applaus over de meet. Met tranen in de ogen van emotie.

Volledig scherm Voor iedereen die mee liep met Rudi waren medailles voorzien. © Sam Vanacker

Quote Eerlijk gezegd was in deze morgen helemaal op van de zenuwen. Maar tijdens het lopen heb ik geen seconde aan mezelf getwijfeld. Integen­deel Rudi Van Bruwaene

“De ontlading is enorm”, zegt Rudi. “Ik heb zo lang naar dit moment toe geleefd. Ik sliep amper de voorbije nachten. Er spookte van alles door mijn hoofd en mijn telefoon bleef maar rinkelen. Eerlijk gezegd was in deze morgen helemaal op van de zenuwen. Maar tijdens het lopen heb ik geen seconde aan mezelf getwijfeld. Integendeel. Competitie is per slot van rekening niet aan de orde vandaag. Al hielden we toch een stevig tempo aan. Zeker op hellingen van de Poelberg was het even opletten geblazen, maar we hadden veel bevoorradingsposten en langs straat stonden hier en daar supporters die ons aanmoedigden. Dat geeft een extra boost. Puur op vlak van landschap was dit niet de mooiste marathon uit mijn carrière, ook al is Tielt best mooi, maar emotioneel is dit voor mij een absoluut hoogtepunt.”

Volledig scherm Rudi Van Bruwaene samen met de dapperen die de 100ste marathon met hem meeliepen. © Sam Vanacker

Met Happy Birthday door de boxen

“We moesten hier vandaag bij zijn”, vertelt zijn dochter Annick (50). “Ik heb vandaag speciaal een dagje verlof genomen om te komen supporteren voor pa. Apetrots ben ik op hem. Toen hij in de jaren tachtig de smaak van het lopen te pakken kreeg had ik nooit verwacht dat hij op zijn zeventigste dit zou presteren. Uniek. Zeker op zijn leeftijd.” Daar zijn de Joke en Kaatje Verkest het volmondig mee eens. De zussen kennen Rudi al jaren van bij AV Molenland en speelden ‘Happy Birthday’ voor hem af toen hij in hun straat passeerde. “Hij heeft zelfs even halt gehouden en we hebben hem drie kussen gegeven voor z’n verjaardag”, zegt Joke. “Je moet het maar doen, nietwaar? Los van het sportieve is Rudi ook gewoon een erg fijne man. Altijd klaar om te helpen en altijd content.”

Na een woordje van AVMO-voorzitter Karel Cannaert waren er ook verjaardagsgeschenken voor Rudi, gevolgd door een feestelijke barbecue aan het clubhuis van de atletiekvereniging. Rudi kreeg onder meer een gepersonaliseerd truitje met z’n naam en de woorden ‘100ste marathon’, terwijl er ook voor alle deelnemers medailles voorzien waren. Wat Rudi nu van plan is? “Eerst douchen en dan een pintje drinken op mijn verjaardag. Dan een weekje rust. Alhoewel. Zaterdag loop ik de 10 kilometer in Koolskamp en dan ga ik me beginnen voorbereiden op mijn 101ste marathon, die vindt plaats in Eindhoven op 9 oktober. Voor het eerst zit ik in de categorie voor de 70-plussers.”

Volledig scherm Zijn echtgenote kreeg een dikke knuffel. © Sam Vanacker

