Ronny Decock (61) neemt afscheid van Tieltse horeca en laat z’n twee zaken over: “Tijd om wat vaker te gaan genieten van de zeelucht”

Ronny Decock (61), de man achter de Botermarkt en het aanpalende fonduehuis Bleu-Chaud, zegt het Tieltse horecaleven vaarwel. Voor beide zaken heeft hij overnemers gevonden. In de Botermarkt blijft het huidige tearoomconcept behouden, de Bleu-Chaud verandert volgende maand in een restaurant met Turkse specialiteiten.

Ronny runde de twee zaken respectievelijk vijftien en acht jaar, nadat hij daarvoor ook al 25 jaar als bakker aan de slag was geweest. Zo’n zes maanden geleden startte hij een zoektocht naar overnemers. “Ik had een achttiental kandidaten, waarvan er vier ernstig waren”, vertelt hij. “Is dat veel? Tja. Ik denk dat ik schappelijk geweest ben qua prijs. Beide overnemers zullen bijvoorbeeld wel moeten investeren in een nieuwe luifel. (De stad legde vorige zomer een nieuwe, verplichte kleurencode vast voor de luifels en parasols in de omgeving van de markt, nvdr.) Ik heb me daar destijds tegen verzet, omdat het toch om een aanzienlijke investering gaat. Zeker na corona niet evident. Helaas stond ik alleen met mijn standpunt en heb ik me erbij moeten neerleggen. Beide overnemers weten dat er een nieuwe, zwarte luifel zal moeten komen.

Doorgang tussen de twee zaken gaat dicht

Oorspronkelijk had Ronny de twee zaken, die achterin met elkaar verbonden zijn, samen willen overlaten, maar van dat idee stapte hij af. “Er zijn twee aparte overnemers. De Botermarkt zal vanaf 1 september overgenomen worden door een voormalig personeelslid. Het gaat om iemand die hier tien jaar geleden een paar jaar gewerkt heeft en dus vertrouwd is met de zaak. Het concept blijft behouden, al zal de Botermarkt wel een nieuw elan krijgen.” In de Bleu-Chaud staat wat meer verandering op til, waarover later meer. “Vanaf 1 juli wordt de Bleu-Chaud een Turks restaurant. Sowieso heb ik in beide overnemers vertrouwen. Nu al is men trouwens bezig om de gang die de twee zaken verbindt opnieuw dicht te maken.”

Quote We hebben heel ons leven hard gewerkt. Ook veel mooie momenten gekend hier, dat wel. Maar mijn zaken missen? Nee. Het is genoeg geweest. We hebben al langer een verblijf aan de kust en we gaan daar definitief heen verhuizen. Om wat te genieten van de zeelucht. Al betekent dat niet dat we niet af en toe nog eens naar Tielt zullen komen om een terrasje te doen. Ronny Decock

Of Ronny het horecaleven zal missen? “Niet echt”, klinkt het. “Mijn vrouw wel wat meer dan ik. Ik ben 61 jaar en de gezondheid is niet meer wat het ooit geweest is. We hebben heel ons leven hard gewerkt. Ook veel mooie momenten gekend hier, dat wel. Maar mijn zaken missen? Nee. Het is genoeg geweest. We hebben al langer een verblijf aan de kust en we gaan daar definitief heen verhuizen. Om wat te genieten van de zeelucht. Al betekent dat niet dat we niet af en toe nog eens naar Tielt zullen komen. Om een terrasje te doen.”

