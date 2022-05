Roger blaast honderd kaarsjes uit: “Het geheim? Altijd content zijn en veel varkensvlees eten”

Roger groeide op in een kruidenierswinkel in de Bedevaartstraat als de oudste van drie kinderen. Op zijn zeventiende ging hij werken als wever in een zijdefabriek. In 1953 stapte hij in het huwelijksbootje met Cecile Verkest en samen ging het koppel in de Karnemelkstraat wonen. Ze brachten er hun dochters Marina en Christa groot, die later op hun beurt voor drie kleinkinderen zorgden. Ondertussen zijn er ook al zes achterkleinkinderen.

Altijd content

Roger werd in 2015 weduwnaar en verhuisde in 2018 naar het Tieltse woon-en zorgcentrum. Hij wordt er in de watten gelegd. “De overgang is heel erg vlot gegaan”, zegt dochter Christa. “Vader verblijft hier heel erg graag. Klagen zal je hem nooit horen doen, integendeel. Hij doet mee aan alle activiteiten en is vol lof over het personeel.” Roger vertelt graag en staat altijd positief in het leven. Dat laatste is volgens de kersverse eeuweling ook het geheim van zijn hoge leeftijd. Dat en veel varkensvlees eten.