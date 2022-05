Roemeense professor pleegt winkeldiefstallen om zijn zoon terug voor zich te winnen: “En hij is in zijn opzet geslaagd”

Pittem Brandweer­man gewond bij hevige brand in parketbe­drijf: droogka­mers uitgebrand, maar productie ligt niet stil

In een loods van het parketbedrijf Remmery op de Brugsesteenweg in Pittem is maandagmorgen brand uitgebroken. Houten planken die er lagen opgeslagen om te drogen, hadden vuur gevat. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Tijdens de bluswerken is een brandweerman gevallen en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

