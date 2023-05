Rode Kruis Tielt blaast 95 kaarsjes uit en neemt nieuwe ziekenwagen en interventievoertuig in gebruik

FSTVL bouwt ijssalons af: “Onze focus ligt voortaan op B2B”

Glacier FSTVL, dat vorige zomer nog ijssalons runde in Knokke, Tielt, Aalter en Deinze, wil zich meer gaan focussen op B2B en is de keten van ijssalons aan het afbouwen. Alleen in Deinze is het salon voorlopig nog open.