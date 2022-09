Rode Kruis start gratis opleidingen reanimatie en defibrillatie

Meulebeke Gensters uit vuurkorf van buren veroorza­ken zware brand: landbou­wers snellen te hulp met bluswater

Een passant en enkele landbouwers hebben donderdagnamiddag voorkomen dat een huis in de Tieltstraat in Meulebeke in vlammen opging bij een brand, veroorzaakt door een vuurkorf van de buren. “Makkelijk was het niet maar we slaagden erin om het vuur enigszins tegen te houden”, zegt buurtbewoner Danny Sagaert, die ook te hulp snelde. Toch is de schade groot.

1 september