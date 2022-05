RESTOTIP. Genieten van malse kip bij de ondergaande zon op de Tieltse Poelberg

Aalter Aalter gaat voor grootste huwelijks­re­cep­tie ooit: 142 ‘coronakop­pels’ mogen trouwkle­ding opnieuw uit de kast halen

Aalter wil op pinksterzondag 5 juni de grootste trouwreceptie ooit organiseren. Alle koppels die in coronatijd in het huwelijksbootje zijn gestapt, krijgen een uitnodiging. “We hebben altijd gezegd dat ze dat glas nog te goed hadden. We houden woord.”

19 mei