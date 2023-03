Restotip. De Traagheid: Frans-Belgische klassiekers in sfeervol kader

Drie jaar cel met uitstel voor voormalige financiële topman politiezo­ne die 656.000 euro achterover drukte

De voormalige financiële topman van de politiezone Midow die in veertien jaar tijd maar liefst voor 656.000 euro cash afhaalde voor zichzelf, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met uitstel. De zaak kwam begin 2021 aan het licht, in die periode nam hij ook zelf ontslag. “Het is een levensdoel geworden om het volledige bedrag terug te betalen”, liet de man optekenen tijdens zijn proces. Dat bedrag is nu nog 449.944,26 euro.