Repetitie-en vergaderruimtes in O.L.V-kerk zijn klaar

Ruiselede Schaatsen in Parochie­veld­bos nog niet aan de orde

Door de vriestemperaturen van de voorbije dagen wordt her en daar al gedroomd van schaatsen op natuurijs, maar in het Parochieveldbos in Ruiselede, waar sinds 2015 een ondiepe schaatsweide ligt, is het ijs daar nog niet dik genoeg voor.

16 december